شاهد: وصول 250 ألف جرعة من لقاحات "كورونا" إلى غزة بدعم من دولة الإمارات

غزة / سما /

وصل 250 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، عبر معبر رفح البري، جنوب القطاع، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي شحنة اللقاحات الثالثة ضمن الجهود التي يبذلها محمد دحلان لمساندة الطواقم الطبية وفئات الشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" ومندوبو وزارة الصحة في غزة، سيتسلمون اللقاحات فور وصولها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.

بدوره، تقدم عضو مجلس أمناء لجنة تكافل د. أشرف جمعة، بالشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية شيوخًا وحكومة وشعبًا، قائلًا، " لا تتوانى دولة الإمارات العربية عن تقديم المساعدات في المجال الطبي من محطات للأكسجين ومستشفى ميداني ومواد طبية".

وأكد جمعة على أن هذه المساعدات جاءت في ظل أزمة كورونا ومعاناة المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أنها ساهمت في تخفيف الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف، " جهود محمد دحلان، ساهمت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، ونأمل من دولة الإمارات المزيد من المساعدات الإنسانية والصحية والمشاريع التنموية"، مشددًا على ضرورة دعم القطاع الصحي والاقتصادي.