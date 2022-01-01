براق النابلسي: جهود وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين

رام الله / سما /

قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي أن جهودا وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين لتعزيز ‏حماية حقوق الملكية وحماية حقوق أطراف العلاقة.‏

‏ ‏

وشدد النابلسي أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا نتيجة ازدياد عدد السكان والتغيرات في التركيبة الاسرية في فلسطين، ‏إضافة إلى انتقال العديد من العائلات نحو المدن لضرورات العمل. مشيرا، إلى ان النمو المتسارع في بناء الوحدات العقارية وما ‏تبعها من بيع على الخرائط وعمليات التقسيط أنتج مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتثبيت حقوق طرفي العلاقة وضرورة الوفاء ‏بالالتزامات من الطرفين.‏

‏ ‏

وأوضح النابلسي أن هناك غياب للتشريعات التي تحدد وتوضح طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف وكيفية حماية حقوقهم. ‏مضيفا، أن الهيئة قامت بدراسة تقييمية للواقع الحالي، واطلعت على تجارب الدول المحيطة وبناء ورقة عمل يجري مناقشتها ‏بشكل وطني وشامل مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووحدة المتابعة المالية للخروج بآليات عمل تنظم ‏أعمال التطوير العقاري.‏

‏ ‏

وكانت سلطة الأراضي الفلسطينية استضافت، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد ‏غانم، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي والوفد المرافق له، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم والوفد ‏المرافق له، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي والوفد المرافق له.‏

وأكد المجتمعون على أهمية تنظيم عمل المطورين العقاريين، والعمل الجماعي والتكاملي ما بين مختلف الأطراف لتنظيم العمل، ‏وتحديث قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتطوير عمل التخمين العقاري، وبناء مؤشر سعر الأساس.‏

وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع العقاري والتي تأتي قضية تنظيم علاقة البيع، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.‏