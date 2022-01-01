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“فتح”: قرار تعزيز الدعم الأوروبي لشعبنا صفعة للتحريض الإسرائيلي

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
“فتح”: قرار تعزيز الدعم الأوروبي لشعبنا صفعة للتحريض الإسرائيلي



رام الله / سما /

 قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن تصويت الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا، صفعة في وجه التحريض الإسرائيلي.

وأضافت حركة “فتح” في بيان صحفي اليوم الخميس، على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، ان البرلمان الأوروبي رفض مشاريع قرارات دعمتها قوى مؤيدة لإسرائيل بهدف اقتطاع 20 مليون يورو من الدعم المقدم من الاتحاد لدولة فلسطين بذريعة التحريض المزعوم في المناهج المدرسية الفلسطينية، وهي معزوفة إسرائيلية قديمة تهدف لمحاصرة القيادة الفلسطينية، ودفعها لتعقيم المناهج المدرسية من الروح الوطنية.

وأشار إلى أن المساعي الإسرائيلية لمحاربة القيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي بلقمة عيش شعبنا تلقت انتكاسة، آملا أن تكون نهاية المطاف للتحريض الإسرائيلي ضد القيادة وشعبنا وقضيته العادلة، معتبرا أن هذا نجاح للقيادة الفلسطينية.

#حركة فتح #الاتحاد الاوروبي

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