أسيران يدخلان أعوامًا جديدة.. احكام وتمديدات وافراج عن أسرى

رام الله / سما /

دخل اليوم، الأسير فواز سبع فايز بعارة (49 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، عامه الـ18 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/10/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات بالإضافة إلى 35 عاماً ، كما دخل الأسير محمد فهيم شلالدة (30 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال على الأسير عمران عبد الله خالد من رام الله بالسجن الفعلي لمدة عام، والأسير صالح صابر ضياء الدين من جنين بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور والأسير نعمان ذياب أبو عمر من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة 8 شهور ، كما جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير عزيز فتاش من سلفيت لمدة 6 شهور اضافية.

من جهة أخرى ، مددت المحكمة ، إعتقال الأسير محمد لطفي أبو الرب من بلدة قباطية،جنوب جنين لمدة ثمانية أيام للمرة الرابعة على التوالي، بحجة استمرار التحقيق معه،وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاسير أبو الرب بتاريخ 28/9/2021، والأسير الفتى المقدسي ناصر عفانة حتى يوم الأحد القادم، والاسير المقدسي أحمد الهندي من بلدة العيساوية لأجل غير مسمى، علماً انه أسـير محرر أعيد اعتقاله، والأسير عمرو جهاد ظريفه من نابلس حتى تاريخ 8/12/2021 وهو معتقل منذ 11 شهراً، والأسير محمود حسن البيراوي ( 30 عاماً ) من سكان بلدة بني نعيم شرق الخليل حتى 16-11 ، والأسيرين إسماعيل أبو رحمة ومحمد إياد برناط من قرية بلعين حتى تاريخ 2/11/2021.

وافرج الاحتلال عن الأسير سري سليمان أبويعقوب من بلدة كفل حارس قضاء سلفيت ،بعد اعتقال استمر 4 سنوات وشهرين، والأسير أمجد زياد سلامة من مخيم الجلزون بعد قضاء محكوميته البالغة 22 شهراً، والأسير عماد غوادره من قرية دير الباشا جنوب جنين بعد اعتقال استمر 6 أشهر، و الشاب محمد رسلان من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد 10 أيام على اعتقاله من مكان عمله بالداخل ، وأفرج عن المقدسي مالك الشلبي بشرط الحبس المنزلي مدة أسبوع والإبعاد عن محيط باب العامود وشارع السلطان سليمان وصلاح الدين مدة شهرين ، علما انه اعتقل قبل يومين بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال.