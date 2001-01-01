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لأول مرة منذ 20 عاما... بدء إنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 20 عاما... بدء إنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل



القدس المحتلة / سما /

كشفت منظمة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المستوطنين بدأوا أعمال بناء لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب البلدة القديمة بالخليل.

وبحسب المنظمة، فإن المستوطنة الجديدة تتكون من 31 وحدة سكنية، ويتم بناؤها في مجمع محطة الحافلات القديمة، وهي منطقة تم تأجيرها من الحكومة الأردنية كمنطقة محمية لبلدية الخليل.

وأشارت إلى أن بناء هذا التجمع الاستيطاني هو الأول في الخليل منذ عقدين، والذي يتم تنفيذه داخل أراضٍ فلسطينية بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لها عام 1967 واستمرار تأجيرها لبلدية الخليل، قبل أن يتم الاستيلاء على المنطقة في الثمانينات وتحويلها لقاعدة عسكرية.

واعتبرت المنظمة أن المصادقة على رخصة البناء في قلب الخليل خطوة استثنائية، لأنها مستوطنة جديدة لأول مرة منذ عام 2002، ولأنها تشير إلى تغيير كبير في التفسير القانوني الإسرائيلي لـ “ما هو مسموح وممنوع في الأراضي المحتلة”.

وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية إن “الحكومة الحالية تتصرف كحكومة ضم وليس حكومة تغيير، فمنذ الثمانينات لم تجرؤ أي حكومة على بناء مستوطنة جديدة في قلب أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية، باستثناء مبنى واحد خلال الانتفاضة الثانية عام 2001”.

ودعت وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إلى وقف البناء في تلك المستوطنة حتى لو وافقت الحكومة السابقة على المخطط، معتبرة أن الاستيطان في الخليل يمثل الوجه القبيح للسيطرة الإسرائيلية على المناطق.

#منظمة السلام الآن #اعتداءات المستوطنين #استيطان

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