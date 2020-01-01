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إسرائيل تدرس إنشاء خط أنابيب غاز بري جديد مع مصر

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تدرس إنشاء خط أنابيب غاز بري جديد مع مصر



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أنه يجري بحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن هذا الخط الجديد سيتيح لـ”إسرائيل” زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بين 3-5 مليارات متر مكعب في السنة الواحدة.

وأصبحت إسرائيل مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن بدأت الإنتاج من حقلي الغاز البحريين تمار وليفياثان. ويجرى توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

#وزارة الطاقة الإسرائيلية #مصر #اسرائيل

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