  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاسبوع المقبل... فتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاسبوع المقبل... فتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية



رام الله / سما /

 عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعا مركزيا مع ممثلي الفصائل في البيرة لإطلاعهم على تفاصيل مرحلة الترشح للمرحلة الاولى للانتخابات المحلية المقررة في الحادي عشر من كانون أول المقبل .

وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، جاهزية اللجنة لمرحلة الترشح التي ستبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لـ عشرة أيام ، والانتهاء من إجراءات تدريب الكوادر، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعوية يوم السبت القادم لإطلاع الجمهور على كل ما يتعلق بمرحلة الترشح .

وأوضح طعم الله أنه بإمكان أي مواطن الاطلاع على شروط الترشح من خلال الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، على أن تعقد عدة لقاءات في عدد من المحافظات حول ذات الموضوع مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الراغبين بالاطلاع على تفاصيل عملية الترشح.

ولفت المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إلى أن القانون المتعلق بعملية الاقتراع للانتخابات المحلية لم يتغير وسيكون كما كان في العامين 2012 و2017 ، أي من خلال قوائم سواء حزبية أو غيرها .

#لجنة الانتخابات المركزية #انتخابات الهيئات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

المخابرات التركية تفكك شبكة تجسس للموساد تستهدف معارضي "اسرائيل"

مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

تسجيل صوتي للرئيس الليبي الراحل معمر القذاقي قبل مقتله بساعات

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

aVrg6

أشغال غزة تكشف تفاصيل عن مدينة "العاشر من رمضان" وجسر بحي الشجاعية

o

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية