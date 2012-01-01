الاسبوع المقبل... فتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية

رام الله / سما /

عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اجتماعا مركزيا مع ممثلي الفصائل في البيرة لإطلاعهم على تفاصيل مرحلة الترشح للمرحلة الاولى للانتخابات المحلية المقررة في الحادي عشر من كانون أول المقبل .

وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الخميس، جاهزية اللجنة لمرحلة الترشح التي ستبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لـ عشرة أيام ، والانتهاء من إجراءات تدريب الكوادر، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة توعوية يوم السبت القادم لإطلاع الجمهور على كل ما يتعلق بمرحلة الترشح .

وأوضح طعم الله أنه بإمكان أي مواطن الاطلاع على شروط الترشح من خلال الموقع الالكتروني الخاص باللجنة، على أن تعقد عدة لقاءات في عدد من المحافظات حول ذات الموضوع مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الراغبين بالاطلاع على تفاصيل عملية الترشح.

ولفت المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إلى أن القانون المتعلق بعملية الاقتراع للانتخابات المحلية لم يتغير وسيكون كما كان في العامين 2012 و2017 ، أي من خلال قوائم سواء حزبية أو غيرها .