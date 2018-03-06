  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: حكم الإعدام على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حكم الإعدام على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح



غزة / سما /

 قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الثانية) اليوم حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، على مواطنين أدينا بتهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني. وأدانت المحكمة المدانين (ص/ح) و(م/س) بالتهم المسندة إليهما في قضية مقتل المغدور المواطن " عدنان عصام مصلح"، حيث حكمت بمعاقبتهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصدًا، والحبس خمس سنوات عن تهمة الخطف بالاشتراك والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وجاء حكم الإعدام بعد عدة جلسات وقرار المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبعد إتاحة الفرص المتهم تقديم بينات النفي والدفاع.

يذكر أن المدانين قتلا قصداً وبالاشتراك المغدور عدنان عصام مصلح بتاريخ (06/03/2018) وذلك بأن بيتا النية لقتله وأعدو العدة لذلك (ماسورة حديد+ موس) ومن ثم قاما باستدراجه إلى الشقة الذي قام المدان الأول باستئجارها وبمجرد دخول المجني عليه الشقة قاما بالاعتداء عليه وضرباه على رأسه ومن ثم طعناه عدة طعنات قاتلة بواسطة أدوات حادة ومؤذية مما أدى لوفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

#محكمة بداية غزة #حكم الاعدام

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

مسؤول أمني إسرائيلي: الرقم الذي أعلنته السلطة حول "لم الشمل" غير دقيق

المخابرات التركية تفكك شبكة تجسس للموساد تستهدف معارضي "اسرائيل"

مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

aVrg6

أشغال غزة تكشف تفاصيل عن مدينة "العاشر من رمضان" وجسر بحي الشجاعية

o

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية