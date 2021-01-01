منصور عباس: الحكومة تتحمل مسؤولية القضاء على العنف بالبلدات العربية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، اليوم الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية هي التي يتوجب عليها التعامل مع آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، مع التأكيد أن المجتمع العربي أيضًا يجب أن يتحمل المسؤولية عما يجري فيه.



وأضاف عباس، لإذاعة "كان" العبرية، أنه إذا تمت زيادة الميزانيات المخصصة لمواجهة هذه الظاهرة وبلورة برنامج لحماية الشهود فسيتعاون السكان مع الشرطة وسيبلغونها عن أعمال عنف.



هذا، وتجول النائب عباس، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في النقب اليوم.



وقال مراسل "كان" نواف النباري، إن هدف الزيارة الاطلاع على المشاكل والتحديات في القرى غير المعترف بها.



يذكر أن القائمة الموحدة تطالب بربط كافة هذه القرى بشبكة الكهرباء وأنها وضعت هذا المطلب شرطًا لبقائها في الائتلاف الحكومي.