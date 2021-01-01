وزير المالية الإسرائيلي: المواجهة مع إيران هي مسألة وقت

القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلية، افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن مواجهة مع إيران هي مسألة وقت، والامر لن يستغرق طويلة، موضحًا أن أي عملية ديبلوماسية أو اتفاق لن يوقف البرنامج النووي الإيراني.



وأضاف ليبرمان، في مقابلة مع موقع "واللا" العبري، "نرى كوريا الشمالية رغم الخطوات الديبلوماسية، فإننا نشهد تكثيف غير مسبوق لنشاطاتها، يجب على الشعب اليهودي أن لا يعيش بالأوهام، هتلر كتب كتابه عام 1923 ثم استولى على السلطة".



وشدد، أن هذه مشكلة المجتمع الدولي لكنها قبل كل شيء مشكلتنا لأنهم صرحوا أن سياستهم هي تدمير إسرائيل وهم بالفعل ينوون ذلك.



وتطرق ليبرمان الى الميزانية الكبيرة التي صادقت عليها الحكومة لوزارة الجيش، وقال: "تفاجئوا عن حجم ميزانية الجيش الكبير الذي تمت المصادقة عليه، الأموال تذهب لتمكين الجيش وتقوية وشراء أنظمة متقدمة، أيضًا هناك ميزانيات لبرنامج حماية منطقة الشمال والتي استغرقت ثلاثة سنوات.