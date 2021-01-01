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الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة

الخميس 21 أكتوبر 2021 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 7 وفيات و 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 19، طوباس 15، جنين 37، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 6، الخليل 37، طولكرم 7، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 23، نابلس 13، سلفيت 1، قطاع غزة 355".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 9، طوباس 7، جنين 23، أريحا والأغوار 18، قلقيلية 13، الخليل 25، طولكرم 14، بيت لحم 38، رام الله والبيرة 44، نابلس 39، سلفيت 3، قطاع غزة 700".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في رام الله والبيرة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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