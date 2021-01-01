  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

الخميس 21 أكتوبر 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نفذت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الفعاليات الثقافية في مدارس البلدة القديمة في الخليل، وتفقدت المدارس القريبة من مناطق التماس مع المستوطنين؛ للوقوف على احتياجاتها، وذلك خلال جولة تخللها عديد الفعاليات في سياق تطبيق توجهات الحكومة.

وشارك في الجولة مدير عام تربية الخليل بسام طهبوب، ومدير دائرة النشاطات الثقافية في الوزارة حامد أبو مخو، ورئيس قسم النشاط الثقافي ندين طوقان، وعدد من رؤساء الأقسام في الوزارة وكادر الدائرة والمديرية ومديري المدارس.

وأكد طهبوب، أهمية هذه الزيارة التي تعزز النشاطات الثقافية والإبداعية في مدارس المديرية، مشيدا بالجهود المبذولة من الوزارة بهذا المجال ومنح الطلبة مساحة أكبر من الإبداع، ودورها في تعزيز الوعي الذهني والوطني لديهم، لافتا إلا أن المديرية من خلال كوادرها وإبداعات معلميها تسعى لمواكبة النشاطات بمختلف أشكالها.

من جهته، أكد أبو مخو، أهمية النشاطات الثقافية في ترسيخ مفهوم الهوية وتعزيز قيم الانتماء لدى طلبة المدارس، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة متكاملة لدائرة النشاطات الثقافية؛ لزيارة المدارس في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال في مختلف المديريات.

وتخلل الزيارة تنفيذ مجموعة من النشاطات الثقافية في مدرسة بنات الزهراء الأساسية تضمنت ورشة في الرسم والكتابة الإبداعية بمشاركة زياد خداش والفنانة رانية العامودي من دائرة النشاطات الثقافية، وورشة موسيقية بمشاركة إيمان الأحمد ولما أصلان من الإدارة العامة، وأشرف أبو شمة من قسم النشاطات في الخليل، ومعلم الموسيقى في رام الله ثائر بدوان.

كما تم عرض فيلم "كفاح" من إنتاج مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني ضمن برنامج تأصيل الوعي بالرموز الوطنية، الذي تنفّذه الوزارة والمؤسسة، إضافة لنشاطات قرائية وسردية تخص المكتبة المتنقلة شاركت فيها مجموعة من معلمات المدرسة.

وقام وفد الإدارة العامة للنشاطات بزيارة مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة، واطلع من خلال مديرتها نورة نصّار على أوضاع المدرسة والطلبة فيها واحتياجاتها في مجال النشاطات، وكذلك المضايقات التي يتعرضون لها من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث تم الترتيب لتنفيذ زيارة ثانية لهذه المدرسة.

#التربية والتعليم #البلدة القديمة #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

موقع أمريكي: هذه مطالب ابن سلمان للتطبيع مع "اسرائيل"

مسؤول أمني إسرائيلي: الرقم الذي أعلنته السلطة حول "لم الشمل" غير دقيق

الأخبار الرئيسية

aVrg6

أشغال غزة تكشف تفاصيل عن مدينة "العاشر من رمضان" وجسر بحي الشجاعية

o

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية