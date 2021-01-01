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أرقام صادمة.. كم زاد عدد المصريين خلال 40 يوما فقط بعد توقعات السيسي؟

الخميس 21 أكتوبر 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام صادمة.. كم زاد عدد المصريين خلال 40 يوما فقط بعد توقعات السيسي؟



القاهرة / وكالات /

كشف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان عمرو حسن، عن زيادة عدد المصريين نصف مليون شخص خلال 40 يوما فقط.

وقال إن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة هي الأكثر سكانا على الترتيب، ويتجاوز عددهم الـ40 مليون، موضحا أن عدد المواليد زاد نصف مليون شخص خلال 40 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطنين عليهم أن يزيدوا بمعدل سنوي 300 ألف شخص، لكي يشعروا بثمار التنمية التي تحدث في مصر.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من مصر”، المذاع على فضائية “CBC”، أمس الأربعاء، أن ملف الزيادة السكانية مصر تناقشه منذ 56 عاما، وبدأ في عام 1965 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر إذ جرى إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، لافتا إلى أن هناك دولة بدأت في هذه الملف في الستينات وحققت تقدم، لكن مصر بسبب نسبة الأمية وعدم استمرار الحملات لم تتأثر الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه في الثمانيانات والتسعينات كان العصر الذهبي لمحاربة الزيادة السكانية.

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