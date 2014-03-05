المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، والتي تحمل اسم مصحف "الحرم الإبراهيمي"، لوجود نقص في الصفحات، وخلل في ترتيب سور: يس، والأحزاب، وسبأ، والصافات، وفاطر.

وأوضح المفتي العام في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار ابن الجوزي، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (10) الصادر في 5/3/2014م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.