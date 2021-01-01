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برشلونة يقترب كثيراً من التعاقد مع رحيم ستيرلينج في يناير

الخميس 21 أكتوبر 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقترب كثيراً من التعاقد مع رحيم ستيرلينج في يناير



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بات هدفاً رئيسياً لفريق برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم رحيم ستيرلينج بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي من أجل اللعب باستمرار من أجل الاستعداد جيداً لمنافسات كأس العالم التي ستقام العام المقبل في قطر.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية والإنجليزية في الآونة الأخيرة إلى رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات رحيم ستيرلينج.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيسعى للتعاقد مع رحيم ستيرلينج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التعاقد مع بشكل نهائي إذا ظهر النجم الإنجليزي بمستوى طيب مع البلاوجرانا.

وأكملت الصحيفة أن رحيم ستيرلينج يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي، وقد اعترف بأنه موافق على الرحيل عن مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي في حال حصوله على عرض جيد من فريق كبير.

الجدير بالذكر أن عقد رحيم ستيرلينج سينتهي مع مانشستر سيتي صيف عام 2023.

#برشلونة #رحيم ستيرلينج #مانشستر سيتي #ستيرلينج

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