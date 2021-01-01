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فيديو.. اليكِ "حواء" أسباب للغضب دون مبرر

الخميس 21 أكتوبر 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اليكِ "حواء" أسباب للغضب دون مبرر



وكالات / سما /

أسباب للغضب دون مبرر التوتر والقلق والإحباط من العوامل التي تثير غضبنا بطرق غير متوقعة. لا يتعين على المرء بالضرورة أن يكون سريع الغضب حتى ينفجر غضبه. يمكن أن يحدث هذا حتى مع الشخص الأكثر هدوءً في الغرفة.

على الرغم من أن الغضب من حين لآخر هو جزء من المشاعر البشرية ، فإن التصرفات العشوائية للغضب قد لا تكون صحية أو مطمئنة من الناحية العقلية. وهكذا ، إليك بعض الأسباب المحتملة التي تجعلك تغضب لبعض الوقت الآن.

لماذا تشعر بالغضب طوال الوقت؟

من أسباب الغضب بدون مبرر 

1. الافتقار إلى الحدود

عندما لا يكون لديك إحساس واضح بالحدود مع الناس ، فإنهم يتوقعون منك أن تقول نعم لكل شيء. نتيجة لذلك ، تشعر بطريقة ما بأنك مجبر على القيام بأية مهمة موكلة إليك

 مما يجعلك تشعر بالضيق. ستشعر حتى أن الناس ينتهي بهم الأمر باستغلالك لأنك لا تستطيع الرفض.

2. الشعور بعدم التقدير

لا بد أن تشعر بعدم التقدير عندما تتوقع أن يمنحك أقربائك كل الاهتمام والرعاية. قد تشعر بالغضب إذا لم يتم الاعتراف بأفكارك أو تم التقليل من شأنها ، حتى بعد مشاركتها مع الشخص المعني.

3. أسباب متعلقة بفقدان التحكم

تعد الحاجة إلى التحكم والسيطرة في كل شيء سمة سلبية للغاية يمكن أن تؤذيك ، خاصة إذا كنت عرضة للغضب. يمكنك أن تنزعج حقًا إذا فقدت السيطرة أو لم تتمكن من السيطرة على الموقف.

أسباب خفية لشعورك بالغضب

 6 أسباب للغضب دون مبرر

4. كبت العواطف

سيؤدي كبت مشاعرك إلى نوبات غضب متكررة. لا أحد يستطيع أن يحتفظ بكل مشاعره بداخله لأنه ، في مرحلة ما ، سيتعين عليك التنفيس في النهاية. كلما احتفظت بهذه المشاعر بداخلك ، زاد الاستياء الذي تشعر به.

5. تناول الادوية

هذا يؤدي إلى محفزات عديدة في كثير من الأحيان. ستجد نفسك عدوانيًا لأنك بدأت تفقد قدرتك على رؤية الأشياء وفهمها بوضوح. وعندما تكون في حالة ضبابية ، يمكنك بسهولة أن تنزعج وتغضب ، مما يؤدي إلى سلوك عنيف.

6. أسباب طبية

الاضطرابات مثل اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) ، واضطراب الشخصية الحدية (BPD) ، واضطراب ما قبل الحيض المزعج (PMDD) وغيرها ليست سوى بعض الأسباب التي تجعلك تعاني من آلام الغضب المفاجئة. الحل الممكن هنا هو استشارة الطبيب للدواء والاستقرار.

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