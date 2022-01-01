"غوغل" تكشف عن هاتف Pixel 6 وتفتح باب المنافسة الجادة مع "آيفون"

وكالات / سما /

أطلقت غوغل أحدث هواتف Pixel الذكية ، حيث راهنت على أول معالج نظام مصمم خصيصًا لها، وإصدار جديد من نظام التشغيل Android لجذب المشترين ومنافسة جهاز آيفون من شركة أبل.

يختلف Pixel 6 عن 6 Pro بشكل طفيف فقط في الحجم والذاكرة ومواصفات الكاميرا، حيث تم بناء كليهما حول نظام Tensor على الرقاقة من غوغل، وهو عبارة عن أشباه موصلات مخصصة استغرق تطويرها أربع سنوات. وتم تحسين Tensor لنقاط قوة غوغل في معالجة الصور والذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تقديم التعرف على الكلام بشكل أسرع وأكثر دقة وعمر بطارية أفضل.

وفي حين أن Android من غوغل هو أفضل نظام تشغيل للهواتف الذكية على مستوى العالم، فإن الشركة الأم لـ"غوغل" Alphabet Inc، تمتلك حصة سوقية ضئيلة في الهواتف المحمولة. وتحاول الشركة الآن تعزيز المنافسة بمعالجها الخاص، وتنضم إلى أبل في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

تبلغ تكلفة هاتف Pixel 6 مقاس 6.4 بوصة 599 دولارًا، بينما يأتي هاتف Pixel 6 Pro مقاس 6.7 بوصة بسعر 899 دولارًا، وكلاهما سيتم شحنه في 28 أكتوبر. وقد تعطل متجر غوغل عبر الإنترنت بسبب الإقبال الكبير من المتسوقين على طلب الأجهزة الجديدة فور الإعلان عنها.

خارج جهاز آيفون، تعتمد معظم الهواتف الذكية على شركة Qualcomm Inc وبدرجة أقل على MediaTek Inc لصناعة معالجاتها، مما يؤدي إلى نقص نسبي في التمايز.

بالإضافة إلى Tensor، تشتمل أجهزة غوغل الجديدة على شريحة أمان Titan M2 الخاصة بالشركة، والتي تعالج وظائف مثل حماية رمز المرور والتشفير والمعاملات الآمنة في التطبيقات.

ويمثل Android 12، أحدث إصدار من البرنامج، وهو ما اعتبرته غوغل أكبر تغيير في التصميم في تاريخها. ويتميز بإضفاء الطابع الشخصي من خلال لوحات الألوان والأدوات المعاد تصميمها، كما تعمل مؤشرات الخصوصية عند وصول أحد التطبيقات إلى ميكروفون الجهاز أو الكاميرا.

وستضمن ميزات الأمان الخاصة به معالجة الصوت واللغة من غوغل بشكل حصري على الجهاز.

يوفر طراز 6 Pro الأعلى سعراً زيادة في الذاكرة إلى 12 جيجابايت من 8 جيجابايت على Pixel 6، ويتضمن كاميرا زوم إضافية 4x وبطارية أكبر. كما يحتوي الجهاز الأكبر أيضًا على معدل تحديث للعرض قابل للتكيف، يشبه إلى حد كبير جهاز iPhone 13، بحيث يتدرج من 120 هرتز لإجراء حركة سريعة على الشاشة أو رسوم متحركة تصل إلى 10 هرتز للحفاظ على عمر البطارية.

هناك قواسم مشتركة أخرى مع أبل، التي قدمت هذا العام وضعًا سينمائيًا لتسجيل الفيديو على أحدث أجهزة آيفون، حيث أضافت غوغل التصوير الإبداعي بحيث تضيف ميزة التعريض الضوئي الطويل، والتي تطمس الأجسام المتحركة مثل مرور المركبات عبر تقاطع، بالإضافة إلى وضع الحركة الذي يقوم بالعكس، مما يؤدي إلى تعتيم محيط الهدف المتحرك.

تتنافس Google و Apple في سوق الهواتف الذكية التي تغيرت كثيرًا هذا العام، حيث نما بائعو أجهزة Android الصينيون من Oppo إلى Vivo و Xiaomi Corp بشكل ملحوظ في سباق لملء الفجوة التي خلفتها شركة Huawei المنكوبة بالعقوبات.

ولا يزال يتعين على غوغل إثبات أن Pixel يمكن أن يكون أكثر من مجرد أداة متخصصة لجمهور مخلص لمنتجاتها، ويعتمد على خدماتها.

وطلبت الشركة من الموردين مضاعفة إنتاجهم هذا العام إلى أكثر من 7 ملايين وحدة من هواتف Pixel 6 الذكية، بحسب تسريبات.

يعد التصميم وبرامج Android الأكثر خصوصية والأسعار المعقولة نسبيًا، الركائز الأساسية للشركة لإبراز موقعها في السوق الأوسع وبأنها جادة في أن تصبح لاعبًا أساسياً.