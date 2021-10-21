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الصحة: البدء بتطعيم عمال "اسرائيل" بالجرعة الثالثة من لقاحات "كورونا"

الخميس 21 أكتوبر 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: البدء بتطعيم عمال "اسرائيل" بالجرعة الثالثة من لقاحات "كورونا"



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، أنها ستبدأ اليوم الخميس 21/10/2021، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية ووزارة العمل، بتطعيم العمال الذين يعملون داخل أراضي الداخل المحتل ، بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، سواء من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" لمن مضى على أخذه للجرعة الثانية أكثر من ستة شهور.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، ان مراكز التطعيم المعلن عنها سابقاً من قبل الوزارة ستعمل في جميع المحافظات حتى الساعة 10:00 مساءً، وابتداءً من يوم السبت 23/10/2021، ستعمل المراكز طيلة أيام الأسبوع.

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