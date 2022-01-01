  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسرى في مركز توقيف "حوارة" يعانون أوضاعا قاسية

الخميس 21 أكتوبر 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يعاني الأسرى القابعين بمركز توقيف "حوارة"، والبالغ عددهم 16 أسيرا، أوضاعا قاسية ومقلقة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الخميس، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، إن مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن الإدارة لا توفر للأسرى المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين.

وأوضحت أن المركز يفتقر لوجود أغطية، حيث يتم إعطاء الأسرى بطانيات عفنه تفوح منها روائح كريهة وقذرة، إضافة إلى عدم توفر الملابس، مضيفة أن الإدارة تتجاهل أمراض الأسرى وآلامهم ولا تقدم لهم أي علاج حتى الصعبة منها كحالة الأسير يوسف عفانة، الذي يعاني من تورمات في الوجه بسبب التهابات حادة في اللثة وتحت الأسنان.

وناشد الأسرى عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للمركز، للوقوف على الأوضاع الصحية واللاإنسانية التي يتعرضون لها، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

#الأسرى #حوارة #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

o

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

اح

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية