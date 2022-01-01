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شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

الخميس 21 أكتوبر 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا



القدس المحتلة / سما /

نشرت الشرطة الإسرائيلية فيديو يوثق عملية دهس شرطيين في نهاريا أواخر سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، في وقت سابق، أنها تلقت تقريرا حول دهس ضابط شرطة ومتطوع عند نقطة تفتيش على طريق 4.

وقالت مصادر طبية في وقت سابق أن الشرطي والمتطوع أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ليخضعا لعمليات الإنعاش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تجري مطاردة للسيارة بمساعدة مروحية، ونشرت حواجز في جميع أنحاء المنطقة الشمالية، فيما الدوافع لا تزال غير واضحة.

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