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"فيفا" تعلن موعد قرعة "كأس العالم قطر 2022"

الخميس 21 أكتوبر 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" تعلن موعد قرعة "كأس العالم قطر 2022"



الدوحة/سما/


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم قطر 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وحدد "فيفا" يوم 31 مارس/آذار من العام المقبل، موعدا للقرعة.


وذلك في حفل كبير سوف يكون أحد أبرز المحطات وصولا لموعد النهائيات العالمية التي تقام للمرة الأولى بضيافة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وتأهل منتخبا ألمانيا والدنمارك بشكل مباشر عن قارة أوروبا خلال جولة شهر أكتوبر/تشرين الأول، لينضما بذلك إلى منتخب قطر صاحبة الضيافة.

وستحدد قائمة الدول المشاركة في النهائيات بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم.

#كأس العالم #قطر 2022 #مونديال كأس العالم

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