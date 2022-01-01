"عطاء فلسطين" تنهي المرحلة الأولى من مشروع الدعم النفسي للأطفال بدعم من شركة أيبك

غزة / سما /

أنهت جمعية عطاء فلسطين الخيرية المرحلة الأولى من مشروع الدعم النفسي للأطفال المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدعم من الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك".



وبدأت المرحلة الأولي في محافظة شمال غزه من بداية أيلول 2021، بالتنسيق مع ستة جمعيات محلية لتنفيذ انشطة المشروع في مقراتها وهي جمعيات مركز النشاط النسائي، والمحبة والسلامة، والعائلة الفلسطينية، والشمال للتنمية والتطوير، ومركز ابن سينا للتدريب، والهيئة الفلسطينية للتنمية والحماية.



وتم تنفيذ 216 جلسة دعم نفسي اجتماعي للأطفال لـ 18 مجموعة، بمعدل 12 جلسة لكل مجموعة بالإضافة لجلسات دعم نفسي فردي متخصصة للحالات التي تحتاج لمزيد من التدخل النفسي، وجلسات مهارات حياتية للأطفال. و36 جلسة رفع وعي للأمهات، استفاد منها ما يزيد عن 540 طفل ووالدته.



واختتمت المرحلة بمنتصف تشرين الأول بتنفيذ يوم مفتوح في منتجع سياحي والذي تضمن العدد من الفقرات الرياضية والترفيهية والالعاب الجماعية وغيرها من انشطة الدعم النفسي الاجتماعي.



وقالت مؤسس ومدير عام الجمعية د. رجاء أبو غزالة، تأتي أهمية المشروع استجابةٌ للوضع الإنساني السيئ الذي يعاني منه قطاع غزه بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، مما أثر سلبا على نفسية وسلوك الأطفال. وأضافت، ان المرحلة الأولي من المشروع لاقت استحسانا ونجاحا كبيرا من الفئات المستهدفة، وانه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية في محافظة غزه بالتنسيق مع 3 مؤسسات محلية لتشكيل مجموعات من الأطفال والأمهات.