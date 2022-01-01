تعاون مرتقب بين اتحاد الجودو الإسرائيلي مع دولة الامارات

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "وان" الرياضي الإسرائيلي، أن اتحاد الجودو الإسرائيلي سيعلن الشهر المقبل عن ابرام تعاون خاص مع دولة الامارات.



وفي وقت سابق، اجتمع رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، موشيه فونطي، في "جراند سلام" باريس مع الأمين العام للقطاعات الأولمبية في دولة الامارات العربية، ناصر التميمي، واتفق الجانبان على تعاون بين البلدين في مجال الجودو.



كذلك من بنود الاتفاق، أنه بعد شهر سيعلنان عن تعاون في مؤتمر صحافي خاص سيقام في أبو ظبي، خلال مسابقة "جراند سلام أبو ظبي" والتي تقام في 26 تشرين ثاني/نوفمبر.



في إطار التعاون فإن لاعبي رياضة الجودو الإسرائيليين ومدربيهم سيسافرون للمشاركة بمعسكرات تدريب في دولة الامارات، وسيشارك الجانبان في استكمالات مشتركة بدعم اتحاد الجودو العالمي، كذلك سيزور الاماراتيون إسرائيل حتى يتعلموا منهم طرق تدريب للاستعانة بها للتقدم والتطور في مجال وحتى أنهم سيشاركون في "جراند سلام" تل أبيب في شباط/فبراير القادم.