  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تعاون مرتقب بين اتحاد الجودو الإسرائيلي مع دولة الامارات

الخميس 21 أكتوبر 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعاون مرتقب بين اتحاد الجودو الإسرائيلي مع دولة الامارات



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "وان" الرياضي الإسرائيلي، أن اتحاد الجودو الإسرائيلي سيعلن الشهر المقبل عن ابرام تعاون خاص مع دولة الامارات.

 
وفي وقت سابق، اجتمع رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي، موشيه فونطي، في "جراند سلام" باريس مع الأمين العام للقطاعات الأولمبية في دولة الامارات العربية، ناصر التميمي، واتفق الجانبان على تعاون بين البلدين في مجال الجودو. 
 
كذلك من بنود الاتفاق، أنه بعد شهر سيعلنان عن تعاون في مؤتمر صحافي خاص سيقام في أبو ظبي، خلال مسابقة "جراند سلام أبو ظبي" والتي تقام في 26 تشرين ثاني/نوفمبر. 
 
في إطار التعاون فإن لاعبي رياضة الجودو الإسرائيليين ومدربيهم سيسافرون للمشاركة بمعسكرات تدريب في دولة الامارات، وسيشارك الجانبان في استكمالات مشتركة بدعم اتحاد الجودو العالمي، كذلك سيزور الاماراتيون إسرائيل حتى يتعلموا منهم طرق تدريب للاستعانة بها للتقدم والتطور في مجال وحتى أنهم سيشاركون في "جراند سلام" تل أبيب في شباط/فبراير القادم.

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

o

شاهد : إسرائيل تنشر فيديو يوثق دهس شرطيين ومقتل احدهما في نهاريا

معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

اح

"هآرتس" تكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية