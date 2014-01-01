معاريف : لم يحدث أي اختراق جديد في صفقة تبادل الأسرى مع حماس

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، إنه لم يحدث أي تقدم ملموس في قضية ابرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.



وأضاف المراسل العسكري، أنه وعلى الرغم من كل الأخبار التي تتحدث عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى، إلا أنه لا جديد في هذا الموضوع، ولا شيء يلوح في الأفق، إلا إذا حدث اختراق مفاجئ.



وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.



ومؤخراً، كشفت حركة "حماس"، أنها قّدمت لوسطاء إطارًا لصفقة تبادل، لكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.



وفي المقابل، تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداري، وفق معطيات نادي الأسير، لنهاية سبتمبر المنصرم.