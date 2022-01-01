تحرك إسرائيلي طارئ مع تسجيل إصابة بمتحور دلتا الجديد

القدس المحتلة/سما/

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إعادة النظر بالمخطط التفصيلي لدخول السياح الأجانب إلى البلاد، وتحديث المخطط، فيما قررت الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية في ظل تسجيل أول إصابة بمتحور لفيروس كورونا متفرع من دلتا.

وأتى ذلك، في ختام جلسة المشاورات التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل، إذ يتم، اليوم الخميس، النظر في المخطط التفصيلي المحدث لدخول السياح الأجانب للبلاد، وإقرار السبل للحد من انتشار متحور دلتا الجديد AY4.2 ، الذي يعرف بالمتحور البريطاني.

وقرر بينيت بالتنسيق مع رؤساء الجهاز الصحي في البلاد، الاتصال بالدول التي سجلت فيها إصابات بالمتحور دلتا الجديد، بغية المعرفة والتوضيح وتبادل المعلومات بشأن التسلسل الجيني للمتحور الجديد وسرعة انتشاره ونجاعة التطعيم ضده.

ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أول إصابة بمتحور دلتا الجديد الذي ينتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

ووفقا لبيان الصحة "تم رصد المتحور 'إيه يو فور بوينت تو' (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

ورصد المتحور الفرعي لدى طفل يبلغ من العمر 11 عاما أثناء وصوله من أوروبا إلى مطار بن غوريون في اللد، وقد وضع في الحجر الصحي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، صباح اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الإسرائيلية اكتشفت المزيد من الإصابات بالسلالة الجديدة من متحور دلتا لفيروس كورونا المسمى (AY4.2).

ويثير ظهور المتحور الجديد، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحور دلتا، المخاوف من إمكانية حدوث تفش أكبر وموجة جديدة من تفشي الفيروس بعد انحسار الموجة الرابعة.

ويأتي رصد المتحور الفرعي في وقت تنوي فيه السلطات الإسرائيلية رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيما تلك المتعلقة بالسياحة ودخول السياح الأجانب إلى البلاد.

وإثر اجتماع طارئ عقده مع مسؤولي وزارة الصحة، قال بينيت إن "الحكومة ستتخذ إجراءات للحفاظ على النتائج الإيجابية لمكافحة الفيروس بعد رصد هذه المتحور الفرعي".

وأوضح رئيس الحكومة أنه في إطار هذه الإجراءات، طلبت تكثيف الترصد الوبائي لهذه المتفرع الجديد، والاتصال بالدول التي رصدت فيها لتبادل المعلومات بشأنها، والنظر بإمكانية تعديل إرشادات دخول السياح إلى البلاد.

وأطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية في أواخر كانون الأول/ديسمبر حملة تطعيم ساعدت على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحور دلتا الشديد العدوى، في تفش تصدت له الصحة بإطلاق حملة تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا.