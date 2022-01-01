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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 10 مواطنين من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من المدينة، وهم: عبد الرؤوف ولويل (55 عاما)، والشقيقين أمير (25 عاما)، ومحمد موسى أبو لبدة (24 عاما).

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب حسن اسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري .

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم: محمد وجيه ثوابتة (18 عاما)، ويوسف محمد ثوابتة (18 عاما)، وربيع احمد ثوابتة (17 عاما)، من بلدة بيت فجار، والشقيقين مهند محمود الوحش (21 عاما)، وحمزة (23 عاما)، من بلدة الخضر، وتيسير عزمي مناصرة (25 عاما) من بلدة الدوحة.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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