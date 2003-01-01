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فيلم "الغريب" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2022

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم "الغريب" يمثل فلسطين في "أوسكار" 2022



رام الله/سما/

اختارت لجنة مستقلة مهنية من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني، وبتكليف من وزارة الثقافة، فيلم "الغريب" من إخراج وكتابة أمير فخر الدين، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الطويل الدولي لجوائز "الأوسكار" في دورتها الرابعة والتسعين خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال جلسة تقييم نظمتها وزارة الثقافة، الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بإشراف دائرة السينما ممثلة بلينا بخاري رئيسة اللجنة المكلفة، وبناء على توصيات اللجنة المستقلة.

ووقع الاختيار على فيلم "الغريب" الفيلم الروائي الأول للمخرج الصاعد أمير فخر الدين، ابن الجولان السوري المحتل، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الدورة الثامنة والسبعين خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وحصد جائزة Edipo Re لأفضل فيلم عن فئة الأفلام المتنافسة (أيام فينيسيا).

وسيشارك الفيلم في مهرجان القاهرة الدولي ضمن أسبوع النقاد الدولي خلال الفترة ما بين 26/11- 6/12.

ويطرح الفيلم دراسة حالة وجودية (الاغتراب) لمواطن من الجولان السوري المحتل وواقع الاحتلال والعزل عن الوطن الأم، بلغة سينمائية شعرية وجماليات عالية تستدعي التأمل والمقاربة، عبر أداء مميز للشخصية الرئيسية الممثل الفلسطيني أشرف برهوم والذي تربطه علاقة متوترة بوالده (الممثل القدير محمد بكري).

يقدم الفيلم موضوعا ومكانا جديدا على الصعيد الفلسطيني أو العالمي، حول أهل الجولان السوري المحتل وواقع احتلالهم وعزلهم عن امتدادهم الطبيعي والأصلي للوطن الأم.

ومع هذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بأربعة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام 2003.

#فيلم الغريب #القطاع السينمائي الفلسطيني

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