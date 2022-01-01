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الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 21 أكتوبر 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1907 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 700 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 181470 إصابة بينها 9072 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 170876 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1522.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 120.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 467690 شخصًا.

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