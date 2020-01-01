رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس محمود عباس خلال افتتاح المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز في الخارج، والتي أكد فيها أن شعبنا الذي عاش النكبة وأعاد بناء نفسه ووطنه قادر على تذليل المستحيل وتحقيق أهدافه.

كما ركزت الصحف الثلاث على ترحيب رئيس الوزراء محمد اشتية بتصويت البرلماني الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا.

كما اهتمت الصحف بنقل الأسيرين المضربين الأعرج وأبو هواش إلى مستشفى سجن "الرملة"، والقواسمي إلى العناية المكثفة ومحاولة تغذيته بالقوة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: المجلس الأعلى للإبداع والتميز في الخارج حاضنة رئيسة للأخذ بأيدي المبدعين والمتميزين

- الرئيس: سنعمل على تذليل جميع العقبات لتحويل المبادرات إلى مشاريع علمية واستثمارية

- اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

- الاحتلال يعتدي على مواطنين تصدوا لاقتحام المتطرف بن جفير لباب العامود

- "هيئة الأسرى": أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير المضرب مقداد القواسمة بالقوة

- الاحصاء: الجائحة أوقعت خسائر وصلت إلى 2.3 مليار دولار خلال 2020

* "القدس":

- الرئيس: شعبنا الذي عاش النكبة وأعاد بناء نفسه ووطنه قادر على تذليل المستحيل وتحقيق أهدافه

- نقل الأسيرين المضربين الأعرج وأبو هواش إلى "الرملة".. والقواسمي في العناية المكثفة

- اشتية: الحكومة ضاعفت موازنة الزراعة بأكثر من 100%

- أعضاء "كتلة الصهيونية" بقيادة المتطرفين بن غفير وسموتريتش يقتحمون باب العامود

* "الأيام":

- الرئيس: شعبنا يتطلع لدولة مستقلة نفتخر بمؤسساتها الوطنية المعاصرة والديمقراطية

- اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

- جيش الاحتلال يجرف أراضي ويهدم منشآت ومستوطنون يقطعون أشجار الزيتون ويسرقون ثماره

- "الهيئة": أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير المصرب القواسمة بالقوة وتظاهرة أمام "كابلان"

- القدس: عضوا كنيست يقتحمان ساحة باب العامود والاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين