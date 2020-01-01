  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 21 أكتوبر 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس محمود عباس خلال افتتاح المؤتمر التأسيسي للمجلس الأعلى للإبداع والتميز في الخارج، والتي أكد فيها أن شعبنا الذي عاش النكبة وأعاد بناء نفسه ووطنه قادر على تذليل المستحيل وتحقيق أهدافه.

كما ركزت الصحف الثلاث على ترحيب رئيس الوزراء محمد اشتية بتصويت البرلماني الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا.

كما اهتمت الصحف بنقل الأسيرين المضربين الأعرج وأبو هواش إلى مستشفى سجن "الرملة"، والقواسمي إلى العناية المكثفة ومحاولة تغذيته بالقوة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-       الرئيس: المجلس الأعلى للإبداع والتميز في الخارج حاضنة رئيسة للأخذ بأيدي المبدعين والمتميزين

-       الرئيس: سنعمل على تذليل جميع العقبات لتحويل المبادرات إلى مشاريع علمية واستثمارية

-       اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

-       الاحتلال يعتدي على مواطنين تصدوا لاقتحام المتطرف بن جفير لباب العامود

-       "هيئة الأسرى": أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير المضرب مقداد القواسمة بالقوة

-       الاحصاء: الجائحة أوقعت خسائر وصلت إلى 2.3 مليار دولار خلال 2020

* "القدس":

-     الرئيس: شعبنا الذي عاش النكبة وأعاد بناء نفسه ووطنه قادر على تذليل المستحيل وتحقيق أهدافه

-     نقل الأسيرين المضربين الأعرج وأبو هواش إلى "الرملة".. والقواسمي في العناية المكثفة

-     اشتية: الحكومة ضاعفت موازنة الزراعة بأكثر من 100%

-     أعضاء "كتلة الصهيونية" بقيادة المتطرفين بن غفير وسموتريتش يقتحمون باب العامود

* "الأيام":

-     الرئيس: شعبنا يتطلع لدولة مستقلة نفتخر بمؤسساتها الوطنية المعاصرة والديمقراطية

-     اشتية يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

-     جيش الاحتلال يجرف أراضي ويهدم منشآت ومستوطنون يقطعون أشجار الزيتون ويسرقون ثماره

-     "الهيئة": أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير المصرب القواسمة بالقوة وتظاهرة أمام "كابلان"

-     القدس: عضوا كنيست يقتحمان ساحة باب العامود والاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

“وحّدوا الأردن وفلسطين”.. مقال يُشعل عاصفة جدل في منصّات الأردن

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: تسجيل 5 وفيات و 355 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

اح

محلل إسرائيلي يكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

احتلال

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

ابو

أبو مرزوق يتحث عن صفقة تبادل الأسرى والمقاومة الشعبية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية