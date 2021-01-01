حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 9 مواطنين، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. ربيع أحمد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. يوسف محمد ثوابتة- بيت فجار

٣. حسن إسماعيل أبو الرب- جنين

٤. حمدان زكريا العسعوس- بورين جنوب نابلس

٥. كريم عبد المنعم- تل غرب نابلس

٦. تيسير مناصرة- بيت لحم

٧. مهند الوحش- بيت لحم

٨. حمزة الوحش- بيت لحم

وسلمت قوات الاحتلال بلاغا للفتى نادر نائل طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم للمقابلة.