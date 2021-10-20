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مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)

الخميس 21 أكتوبر 2021 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد لحاخام بالرياض تثير ردود فعل بمواقع التواصل الاجتماعي (فيديو وصور)



وكالات

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتجول حاخام يهودي في الرياض مع أحد المواطنين السعوديين.


وكان الحاخام يعقوب يسرائيل هرتسوغ قد قال في تصريحات صحفية سابقة بأنه سيكون أول حاخام لليهود في السعودية قريبًا، وأن السعودية بها جالية يهودية كبيرة (من اليهود الأمريكيين ضمن القوات المتواجدة بالمملكة).

وأعرب النشطاء عن غضبهم من المقطع المتداول، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد "فضيحة" للسلطات السعودية، مطالبين "علماء المملكة" بإعلان رأيهم في هذه الزيارة.

وفي المقطع، ظهر الحاخام وهو يرتدي زيه الديني في سيارة شخص يقول : "الحاخام معانا ونشكر الله أن الحاخام معانا وشفناه عندنا"، وقال الحاخام في المقطع: "السلام عليكم الله يبارك فيك، أنا أبارك السعودية والملك سلمان ومحمد بن سلمان وكل السعوديين.. وحفظكم الله"، فيما أردف الشخص السعودي: "كلنا نحبك يا حاخام".

وتداول النشطاء أيضًا تغريدة للصحفي إيدي كوهين، نشر خلالها صورا لتجول الحاخام يعقوب، وهو يقول: "لكل من لا يصدق. مرفق صور الحاخام في قلب السعودية، نعم لحرية الأديان واحترامها نعم للتطبيع والسلام لا للكراهية".

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