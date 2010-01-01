  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: الإدارة الأميركية بصدد فتح “فرع تمثيلي” لقنصليتها شرقي القدس

الخميس 21 أكتوبر 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: الإدارة الأميركية بصدد فتح “فرع تمثيلي” لقنصليتها شرقي القدس



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأميركية أجرت اتصالات مع القيادة الفلسطينية من أجل إنشاء مقر لها شرقي القدس، ليكون بمثابة فرع تابع للقنصلية التي سيعاد فتحها في شارع أغرون غرب المدينة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه رغم معارضة إسرائيل لإعادة فتح القنصلية التي أغلقت في عهد دونالد ترامب، إلا أن إدارة جو بايدن لن تكتفي بإعادة فتح القنصلية، بل تتواصل مع الفلسطينيين لفتح فرع لها في القدس الشرقية.


وكان هناك مكتب تابع للقنصلية في شرقي القدس قبل أن يتم إغلاقه عام 2010، ويتم نقله إلى حي أرنونا غرب المدينة، قبل أن يغلق بشكل كامل.

وبحسب الصحيفة، فإن القنصلية الأميركية خلال عملها غرب القدس وعلى مدار سنوات كانت على تواصل دائم مع السلطة الفلسطينية وساعدت في إنشاء مؤسساتها ووزاراتها، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية كانت تزود الفلسطينيين ببيانات عن المستوطنات والبناء فيها وهو أمر كانت تعارضه الإدارات الأميركية السابقة باستثناء عهد ترامب.

ويأتي هذا التقرير في وقت نشر فيه موقع واللا العبري بالأمس تقريرًا أفاد بأن الجانبين الأميركي والإسرائيلي سيشكلان فريقًا للتفاوض وحل أي خلافات بشأن قضية إعادة فتح القنصلية.

ويبدو أن الولايات المتحدة تصر على موقفها لإعادة فتح القنصلية، وتنتظر أن يتم تمرير الموازنة العامة في الكنيست للحفاظ على استقرار الحكومة الحالية، فيما ترفض إسرائيل إعادة فتحها وتخشى حكومة بينيت – لابيد من أن يؤدي ذلك إلى وجود خلافات داخلية تدفع باتجاه سقوطها.

ووفقًا لتقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس، فإن بينيت أبلغ وزراء الكابنيت خلال جلسة لهم مؤخرًا بأنه متفاجئ من الضغوط الأميركية الكبيرة والاهتمام من قبل واشنطن بإعادة فتح القنصلية.

#الادارة الامريكية #القدس المحتلة #القيادة الفلسطينية #اسرائيل #فتح القنصلية

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

“وحّدوا الأردن وفلسطين”.. مقال يُشعل عاصفة جدل في منصّات الأردن

القناة 12: إسرائيل جادة في ابرام صفقة التبادل وقطعت شوطًا طويلًا

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن المقترح القطري لتحويل أموال المنحة القطرية لموظفي غزة

اح

محلل إسرائيلي يكشف الهدف من زيادة الاحتلال تصاريح تجار غزة

احتلال

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

ابو

أبو مرزوق يتحث عن صفقة تبادل الأسرى والمقاومة الشعبية

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية