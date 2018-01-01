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الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة

الخميس 21 أكتوبر 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية وارتفاع على درجات الحرارة



رام اله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود، اليوم الخميس، أجواء خريفية باردة نسبيًا خاصة فوق المناطق الجبلية، معتدلة السرعة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، تسود أجواء خريفية معتدلة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، تسود أجواء خريفية معتدلة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

#طقس فلسطين #حالة الطقس في فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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