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برلماني أردني يوجه رسالة لقيادة حركة حماس

الخميس 21 أكتوبر 2021 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني أردني يوجه رسالة لقيادة حركة حماس



عمان/سما

طالب خليل عطية، النائب في البرلمان الأردني، قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن تشمل صفقة تبادل الأسرى، جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين يبلغ عددهم 21 أسيراً.

ووجه عطية، في تصريح صحفي، التحية لقيادة حركة حماس، على جهودهم في الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال من خلال تبادل للأسرى.

في السياق ذاته، طالب البرلماني الأردني، بأن تشمل صفقة تبادل الأسرى كذلك، أسرى الحرية الستة الذي فروا من سجن جلبوع قبل نحو شهر.


وقال عطية: "لقد وعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بأن تشمل الصفقة، الاسرى الأردنيين"، موجها التحية له، على أهمية شمولهم في صفقة التبادل؛ من أجل العودة الى العاصمة الأردنية عمان.

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