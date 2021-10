"واتس آب" تضيف زرا جديدا "عبقريا" إلى دردشات المجموعات في تطبيقها (فيديو)

أضاف تطبيق "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" زرا جديدا يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة.

وهذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.



وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "واتس آب" عن إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، ما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات "واتس آب" الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلا من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.

