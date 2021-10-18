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"واتس آب" تضيف زرا جديدا "عبقريا" إلى دردشات المجموعات في تطبيقها (فيديو)

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" تضيف زرا جديدا "عبقريا" إلى دردشات المجموعات في تطبيقها (فيديو)



وكالات/سما/

أضاف تطبيق "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" زرا جديدا يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة.

وهذا الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية، ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير.


وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "واتس آب" عن إضافة المكالمات الجماعية القابلة للانضمام، ما يعني أنه يمكن الانضمام إلى مكالمات "واتس آب" الجماعية الجارية بعد بدئها، بدلا من تفويت المحادثة إذا لم تقبل دعوة الاتصال من البداية.


ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة "واتس آب" والانضمام إلى الماكلمة الجارية من نافذة دردشة جماعية.

وجعل هذا "واتس آب" أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل "زووم" و"غوغل ميت".

ويمكن الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

وقال متحدث باسم "واتس آب" لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "إننا نجعل من السهل التواصل تلقائيا مع مجموعاتك. انضم إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، ومن دون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة".

ويعني الزر الجديد أنه يمكنك الاتصال بمجموعة "واتس آب" (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلا من إدراج المشاركين. وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.


وستظهر المكالمة أيضا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

وتقول شركة "واتس آب" أيضا إن الزر الجديد يقدم "نغمة رنين مميزة أخف".

ويشار إلى أن التحديث الجديد أصبح متاحا الآن على نطاق واسع، لذا تحقق من تحديث التطبيق من متجر تطبيقات "آيفون" أو متجر "غوغل بلاي" على أندرويد.

وبمجرد التحديث، ستكون قادرا على رؤية التصميم الجديد.

#واتساب #اندرويد #مواقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك #هواتف

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