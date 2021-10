ناسا تصدر صوتا مذهلا التُقط عبر "بيرسيفيرانس" على كوكب المريخ!

يسجل المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا، "بيرسيفيرانس"، "الأصوات المخيفة للمريخ" منذ وصوله في فبراير، بما في ذلك اصطدام عجلاته ومروحية "إنجينويتي" بالسطح.

وأصبح سماع الأصوات من الكوكب الأحمر ممكنا بفضل زوج من الميكروفونات الموجودة على العربة الجوالة التي تجعل الأمر يبدو وكأنك تقف هناك حقا، كما تقول ناسا.

وكانت العربة الجوالة تتجول في فوهة جيزيرو منذ ثمانية أشهر، بحثا عن علامات الحياة القديمة، بينما تلتقط أيضا صورا مذهلة وتسجل الصوت.

Nearly five hours worth of audio have been recorded by the two cameras on the Perseverance rover



