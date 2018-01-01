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تعرف على أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل



وكالات/سما/

قفزت الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة في العالم في تصنيف الوجهة الأفضل للعيش والعمل، بفضل حملة تطعيم واسعة ضد كورونا واقتصاد منتعش يجذب العمالة الأجنبية.  


وفي تصنيف سنوي صادر عن "HSBC Expat Explorer"، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى كأفضل دولة للعمل والعيش على مستوى العالم ، بينما احتلت أستراليا ونيوزيلندا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وحلت البحرين في المرتبة الثامنة، ونالت قطر العاشرة.

واستخلصت هذه النتائج من استطلاع آراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون في الخارج في 46 دولة، بين مارس ومايو 2021.

ويعرب وفقا للدراسة، حوالي 82 في المائة من السكان الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة عن تفاؤلهم بأن الحياة ستكون أكثر استقرارا وستعود إلى طبيعتها في الأشهر الـ 12 المقبلة، على الرغم من الوباء العالمي.



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علاوة على ذلك، يتوقع 53 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع المقيمين في الإمارات زيادة دخولهم، فيما يثق 57 في المائة بوجود توازن أفضل بين العمل والحياة خلال العام المقبل. وأعلى مستويات للتفاؤل سُجلت في تايوان، حيث عبّر عن ذلك 85 في المائة من المستطلعين، تبعتها أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام.

وبهذا الشأن، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك "HSBC" في الإمارات ورئيس الخدمات الدولية: "إن تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل خمسة أماكن للعيش والعمل على مستوى العالم هو مصدر إلهام ومؤشر جلي على الإمكانات الهائلة التي تحرك اقتصاد هذا البلد ".

ورأى شرف أن "تركيز الدولة على الابتكار والبنية التحتية وجودة الحياة والتنوع والشمول جعلها الوجهة المفضلة للشركات والمهنيين الذين يتطلعون إلى النمو والازدهار".

#العيش #العمل #الامارات #استراليا #نيوزيلندا #قطر

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