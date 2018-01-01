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مصر: حبس صيدلانية اتهمت زميلتها بضربها بسبب الحجاب

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: حبس صيدلانية اتهمت زميلتها بضربها بسبب الحجاب



القاهرة/سما/

قررت جهات التحقيق العليا في مصر حبس الصيدلانية التي اتهمت زميلتها بوحدة كفر عطا الله الصحية بالزقازيق بالاعتداء عليها وضربها بزعم عدم ارتدائها الحجاب.


وقررت جهات التحقيق حبس الصيدلانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وبث ونشر أخبار كاذبة.

كانت الصيدلانية حررت بلاغًا تتهم فيه زميلتها بالوحدة الصحية بكفر عطا الله بالزقازيق بالاعتداء عليها والتنمر عليها بسبب عدم ارتدائها (الصيدلانية) الحجاب.

وتبين من تحقيقات جهات التحقيق العليا كذب إدعاء الصيدلانية.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا قبل ذلك مقطع فيديو للصيدلانية مقدمة البلاغ، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية يتنمرون دائما عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات، واصفين إياها بـ"بتاعت الكلاب"، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة.

#مصر #حبس صيدلانية #الحجاب #ارتداء الحجاب

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