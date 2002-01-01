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مصر: حسم الجدل حول باب الأهرام السري العجيب

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: حسم الجدل حول باب الأهرام السري العجيب



القاهرة/سما/

علق وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، على ما يقال بشأن الباب السري في الهرم الأكبر، موضحا أن جهاز روبوت دخل الهرم عام 2002 ولم يكتشف شيئا.


وأوضح حواس: "معرفش إيه الموضوع ده، وفي 2002 أرسلنا روبوت إلى داخل الهرم، واكتشف حجر، وأبواب أخرى، ولكن لا يوجد باب سري، وأتمنى إن يجي اليوم اللي نستطيع الدخول ونرى ماذا يوجد وراء هذه الأبواب".

وأضاف حواس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا الأمر ليس جديدا، وأثير في أوقات سابقة، وهو لا يعرف لماذا يُثار في الفترة الحالية؟.

#الاهرامات #باب الاهرا السري

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