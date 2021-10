شاهد: تصرف مدرب أتلتيكو يثير غضب كلوب بعد رفضه المصافحة وسيميوني يوضح السبب

شهدت مواجهة ليفربول ومضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أحداثا دراماتيكية.

حيث يعتقد أتلتيكو مدريد أنه تعرض للظلم نتيجة طرد مهاجمه، أنطوان غريزمان، بعد ركلة في وجه مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو.

وأثارت الحالات التحكيمية جدلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول وأخرى لصالح أتلتيكو، تراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

No handshake between Simeone and Klopp as the Reds edge Atletico in a five-goal thriller! ????‍????



FT: Atletico 2-3 Liverpool pic.twitter.com/V4yYMxCPfr