  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد: تصرف مدرب أتلتيكو يثير غضب كلوب بعد رفضه المصافحة وسيميوني يوضح السبب

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تصرف مدرب أتلتيكو يثير غضب كلوب بعد رفضه المصافحة وسيميوني يوضح السبب



وكالات/سما/

شهدت مواجهة ليفربول ومضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أحداثا دراماتيكية.

حيث يعتقد أتلتيكو مدريد أنه تعرض للظلم نتيجة طرد مهاجمه، أنطوان غريزمان، بعد ركلة في وجه مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو.

وأثارت الحالات التحكيمية جدلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول وأخرى لصالح أتلتيكو، تراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.


وانتهت المواجهة بفوز ليفربول بنتيجة 3-2 في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وتصدر مشهد عدم مصافحة مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، لنظيره مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة. 


وسُئل كلوب عن الأمر، بعد أن بدا غاضبا من تصرف سيميوني فأجاب: "نحن لا نحب ذلك، ولكن الأمر واضح. أريد أن أصافحه. رد فعله بالتأكيد لم يكن جيدا. في المرة المقبلة التي نرى فيها بعضنا سنتصافح بالتأكيد. لا يوجد شيء. من الواضح أنه كان غاضبا، ليس مني ولكن من المباراة. لا يوجد شيء آخر".

وبشأن عدم مصافحته لكلوب مدرب ليفربول، بعد المباراة، أوضح سيميوني: "أنا عادة لا أفعل ذلك بعد المباريات (مصافحة مدرب الخصم) لأنني لا أحب ذلك، لا أحب التحية القسرية (الإجبار على المصافحة)، أنا أذهب سريعا من الملعب احتراما للموقف، لا أعتقد أنه أمر صحي للفائز أو الخاسر، أنا لا أشاركهم تلك الثقافة، وإذا رأيت كلوب الآن فليس لدي مشكلة في تحيته".

#أتليتكو مدريد #ليفربول #دييغو سيميوني #يورغن كلوب

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

“وحّدوا الأردن وفلسطين”.. مقال يُشعل عاصفة جدل في منصّات الأردن

الأخبار الرئيسية

احتلال

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

b

منصة "تيقن" توضح: ما حقيقة تصريحات وزيرة خارجية السويد عن الفساد في فلسطين؟

اليونيفيل

هل يقبل لبنان “اقتراح هوكشتاين” لحل الخلاف مع إسرائيل؟

واللا: فريق أمريكي إسرائيلي لحل الخلاف بشأن إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية