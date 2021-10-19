شاهد: تصرف مدرب أتلتيكو يثير غضب كلوب بعد رفضه المصافحة وسيميوني يوضح السبب

وكالات/سما/

شهدت مواجهة ليفربول ومضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أحداثا دراماتيكية.

حيث يعتقد أتلتيكو مدريد أنه تعرض للظلم نتيجة طرد مهاجمه، أنطوان غريزمان، بعد ركلة في وجه مهاجم ليفربول، روبرتو فيرمينو.

وأثارت الحالات التحكيمية جدلا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول وأخرى لصالح أتلتيكو، تراجع عنها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

No handshake between Simeone and Klopp as the Reds edge Atletico in a five-goal thriller! ????‍????



FT: Atletico 2-3 Liverpool pic.twitter.com/V4yYMxCPfr — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 19, 2021



وانتهت المواجهة بفوز ليفربول بنتيجة 3-2 في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وتصدر مشهد عدم مصافحة مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، لنظيره مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.



وسُئل كلوب عن الأمر، بعد أن بدا غاضبا من تصرف سيميوني فأجاب: "نحن لا نحب ذلك، ولكن الأمر واضح. أريد أن أصافحه. رد فعله بالتأكيد لم يكن جيدا. في المرة المقبلة التي نرى فيها بعضنا سنتصافح بالتأكيد. لا يوجد شيء. من الواضح أنه كان غاضبا، ليس مني ولكن من المباراة. لا يوجد شيء آخر".

وبشأن عدم مصافحته لكلوب مدرب ليفربول، بعد المباراة، أوضح سيميوني: "أنا عادة لا أفعل ذلك بعد المباريات (مصافحة مدرب الخصم) لأنني لا أحب ذلك، لا أحب التحية القسرية (الإجبار على المصافحة)، أنا أذهب سريعا من الملعب احتراما للموقف، لا أعتقد أنه أمر صحي للفائز أو الخاسر، أنا لا أشاركهم تلك الثقافة، وإذا رأيت كلوب الآن فليس لدي مشكلة في تحيته".