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سيناتور روسي ردا على أردوغان: "حفنة الدول" التي تتحدث عنها تمثل ملياري إنسان

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور روسي ردا على أردوغان: "حفنة الدول" التي تتحدث عنها تمثل ملياري إنسان



موسكو/سما/

علق السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ووصفه لهم بـ"حفنة الدول" التي تحكم العالم.


وقال السيناتور الروسي بوشكوف في صفحته على "تويتر"، إن "أردوغان غير راض على مجلس الأمن الدولي ويقول العالم أكبر من "حفنة من الدول" التي تشكل المجلس. حفنة؟ إن هذه البلدان تمثل 2 مليار إنسان".

وفي نفس السياق وحول إعادة هيكلة مجلس الأمن تساءل بوشكوف: "ما هو المعيار للأعضاء الجدد؟ اصلاح مجلس الأمن محفوف بحقيقة أن مجموعة من الأشياء الصغيرة ستبدأ، مما سيؤدي إلى تشويش الأمم المتحدة وتحويل مجلس الأمن إلى نسخة مصغرة من الجمعية العامة".

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال في كلمة أمام البرلمان الأنغولي الأسبوع الماضي، إن "مصير الإنسانية لا يمكن ولا يجب أن يترك تحت رحمة حفنة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وفي حين أن العالم يتغير، والدبلوماسية والتجارة والعلاقات الدولية تمر بتحولات جذرية، من غير المعقول أن بنية الأمن العالمي لا تزال كما في السابق".

#أردوغان #سيناتور روسي

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