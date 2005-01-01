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صلاح يحطم رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يحطم رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا



وكالات/سما/

حطم النجم المصري محمد صلاح، رقما قياسيا جديدا مع فريقه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وذكر موقع "ذيس إي أنفيلد" المتخصص بأخبار ليفربول، أن صلاح رفع رصيده مع ليفربول على صعيد دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا، ليتفوق على قائد الفريق السابق ستيفين جيرارد، صاحب الـ30 هدفا.

بهذا أصبح "الفرعون المصري" أكثر مَن سجل بالبطولة الأوروبية في تاريخ ليفربول.


وسجل جيرارد، 21 هدفا في دوري الأبطال، وأضاف إليها 9 أهداف في الأدوار التمهيدية، 7 منها في الموسم 2005-2006، عندما خاض ليفربول 3 أدوار تمهيدية، بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي في الموسم السابق.

وفاز ليفربول يوم أمس على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ونجح صلاح بتسجيل هدفين في المباراة، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 8 و78، وسجل زميله الغيني، نابي كيتا، الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الـ13.

#محمد صلاح #دوري أبطال أوروبا #ليفربول

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