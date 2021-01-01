  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

المنتجة فلسطينية مي عودة: "صناع السينما الفلسطينيون مجاهدون ومقاتلون"

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنتجة فلسطينية مي عودة: "صناع السينما الفلسطينيون مجاهدون ومقاتلون"



القاهرة/سما/

أكدت المنتجة الفلسطينية مي عودة، المشاركة حاليا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، أن صناع السينما الفلسطينيين "مجاهدون ومقاتلون".

قالت المنتجة الفلسطينية مي عودة، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين: "صناع السينما الفلسطينيون مدافعون عن الرواية الفلسطينية بأفلامهم، ودائما يتحدَون كل هذه الوجهة الغربية لتغيير وجهة نظر الأفلام الفلسطينية" 

وأضافت: "دايما احنا بنقاتل عشان نثبت الرواية الفلسطينية ومنعملش تضحيات أمام السوق الغربي" 

وعن إطلاق منصة "نتفليكس" مجموعة قصص فلسطينية وعرض 32 فيلما لبعض أفضل صانعي الأفلام في العالم العربي قالت عودة: "نتفليكس اشترت أفلامنا جاهزين لم يكن هناك تدخل، وكان في أفلام قديمة وجديدة أفلام وثائقية وأفلام قصيرة أخدتها كاملة وطبعا احنا لن نوافق على تغيير أي شيء بمحتوى الأفلام" 

وأكدت مي عودة "احنا كصناع الأفلام الفلسطينية نعتبر كخط الدفاع الأول للدفاع عن روايتنا وعن سياستنا" 

#مي عودة #المنتجة الفلسطينية مي عودة #مهرجان الجونة السينمائي

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

“وحّدوا الأردن وفلسطين”.. مقال يُشعل عاصفة جدل في منصّات الأردن

الأخبار الرئيسية

احتلال

الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

b

منصة "تيقن" توضح: ما حقيقة تصريحات وزيرة خارجية السويد عن الفساد في فلسطين؟

اليونيفيل

هل يقبل لبنان “اقتراح هوكشتاين” لحل الخلاف مع إسرائيل؟

واللا: فريق أمريكي إسرائيلي لحل الخلاف بشأن إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية