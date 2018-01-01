من هو أول تريليونير في العالم ؟

وكالات/سما/

يتوقع البنك "مورغان ستانلي" أن يصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قريبا أول تريليونير في العالم، إذ تشهد المشاريع التي يقودها رجل الأعمال مثل "تسلا" و"سبيس إكس" نموا سريعا.

ووفقا للبنك الاستثماري فإن مشروع إيلون ماسك "سبيس إكس" سيوفر له مرتبة التريليونير، على الرغم من أن سيارات "تسلا" الكهربائية اكتسبت شعبية غير مسبوقة.

ويعزا نجاح "سبيس إكس" إلى مشاريع جارية تشارك فيها وكالة الفضاء "ناسا"، وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050 على أمل إنشاء "مدينة مكتفية ذاتيا" هناك في حال أصبحت الأرض غير قابلة للإنقاذ.

وتبلغ حصة "سبيس إكس" نحو 17% من ثروة ماسك، وتبلغ ثروة رجل الأعمال الأمريكي قرابة 241 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وذلك بعد أن تم تقييم "سبيس إكس" بقيمة 100 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال محلل مورغان ستانلي، آدم جوناس، الذي يقدر قيمة "سبيس إكس" بحوالي 200 مليار دولار، إنه ينظر إلى الشركة على أنها شركات متعددة في واحدة، تشمل البنية التحتية للفضاء ومراقبة الأرض واستكشاف الفضاء السحيق وغيرها من الصناعات. كذلك تعتبر أعمال اتصالات الأقمار الصناعية "ستار لينك" التابعة لها أكبر مساهم في تقدير التقييم الخاص به.