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خام "برنت" يبلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خام "برنت" يبلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018



وكالات/سما/

ارتفع مساء الأربعاء سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة إلى 85.82 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء 91 سنتا أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 83.87 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود ديسمبر 98 سنتا، لتبلغ عند التسوية 83.42 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار الخام وسط شح المعروض، مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في زيادة بطيئة في الإنتاج بدلا من التدخل لضخ المزيد من الخام في السوق، وفي ظل تصاعد الطلب الأمريكي.

ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، التي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

#خام برنت #النفط #العقود الآجلة

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