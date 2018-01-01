  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنانيون يخسرون ملايين الدولارات في عملية احتيال عبر منصة تداول بالعملات الرقمية

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنانيون يخسرون ملايين الدولارات في عملية احتيال عبر منصة تداول بالعملات الرقمية



بيروت/سما/

أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن بعض المستثمرين في العملات الرقمية تلقوا ضربة جديدة اليوم، جراء عملية احتيال من قبل منصة Binancesfund أدت إلى خسارة المستثمرين ملايين الدولارات.

وفي التفاصيل، فإن Binancesfund تستثمر أموال الزبائن في العملات الرقمية على أن تعود وتوزع عليهم الأرباح. 

وقال مؤسس BuyBitcoinLeb نادر ديراني في تصريح لصحيفة "النهار" إن "الاستثمار في هذه المنصة هو ما يسمى في علم الاقتصاد ponzi scheme، والتي تتمثل في وعد بالربح الكبير الذي يمول من تدفق رأس المال إلى حين انفجار فقاعة المضاربة".

وأضاف أن "الأشخاص الذين يستثمرون في هذا النوع من المنصات يعلمون جيدا المخاطر المرتفعة، ورغم ذلك يستثمرون فيها".

وأوضح أن "Binancesfund التي قررت منذ أيام التوقف عن الدفع للمستثمرين لا علاقة لها بـBinance المعروفة عالميا، وأن خسارة المستثمرين اللبنانيين فيها تجاوزت الـ300 مليون دولار أمريكي تقريبا".

ونقل عن أشخاص يعرفهم قولهم إنهم "خسروا مبالغ كبيرة جراء الاستثمار في المنصة"، لافتا إلى أنه لا يمكن إعطاء رقم نهائي في شأن المبالغ المستثمرة في Binancesfund.

#لبنان #بيروت #العملات الرقمية

الأكثر قراءة اليوم

اغتصاب فلسطينيتين .. الجيش الإسرائيلي يكشف عن قضية تكتم عليها طوال 5 سنوات

صحيفة: هذا ما بحثه العمادي مع حماس بشأن المنحة القطرية

"إسرائيل" تقدم مقترحًا حول دخول المنحة القطرية لموظفي غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

قناة "كان"العبرية تبث تقريرًا خاصًا عن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

مجدلاني يتحدث عن شيكات الشؤون: قد نواجه إشكالية في دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة

إدارة بايدن وبن سلمان يبحثان التطبيع مع إسرائيل.. والرياض تقدم قائمة مطالب قبل هذه الخطوة

الأخبار الرئيسية

مصدر في حماس يرد على "الجدّية" التي تتحدث عنها إسرائيل في انجاز صفقة التبادل

b

منصة "تيقن" توضح: ما حقيقة تصريحات وزيرة خارجية السويد عن الفساد في فلسطين؟

اليونيفيل

هل يقبل لبنان “اقتراح هوكشتاين” لحل الخلاف مع إسرائيل؟

واللا: فريق أمريكي إسرائيلي لحل الخلاف بشأن إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. وتهديداتنا ستكون فعلاً عملياً على الأرض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية