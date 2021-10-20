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برشلونة يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب دينامو كييف (فيديو)

الخميس 21 أكتوبر 2021 06:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يحقق فوزه الأول في دوري الأبطال على حساب دينامو كييف (فيديو)



وكالات/سما/

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه جيرارد بيكيه الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز، حقق النادي الكتالوني فوزه الأول في البطولة القارية هذا الموسم بعد هزيمتين أمام بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بذات النتيجة 3-0، وصعد من قاع المجموعة الخامسة إلى المركز الثالث (3 نقاط)، فيما توقف رصيد دينامو كييف عند نقطة يتيمة وتراجع إلى المركز الرابع.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة بين بايرن ميونخ المتصدر بالعلامة الكاملة (6 نقاط) وبنفيكا الوصيف صاحب النقاط الأربع.

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