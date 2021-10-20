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شاهد: رونالدو يرتدي قميصه "الخطأ" في متحف مدام توسو في دبي

الخميس 21 أكتوبر 2021 05:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: رونالدو يرتدي قميصه "الخطأ" في متحف مدام توسو في دبي



أ ف ب/سما/

ظهر تمثال للشمع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في متحف "مدام توسو" في دبي، بقميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وافتتح متحف الشمع الشهير فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي.

وأكد المتحف اليوم الأربعاء أنه سيقوم "قريبا جدا" بجعل رونالدو يرتدي ألوان ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم "يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق".

ويتواجد أيضا في المتحف الذي يتضمن 60 تمثالا لمشاهير من الشمع، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، مع العلم أنه انتقل من برشلونة إلى النادي الباريسي بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهي ذات الفترة التي انتقل فيها النجم البرتغالي من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وكان عدد من وسائل الإعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال "القميص الخطأ" بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

#كريستيانو رونالدو #متحف مدام توسو #دبي #الامارات #كرة القدم

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