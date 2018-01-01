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مصر: قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك

الخميس 21 أكتوبر 2021 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: قرار عاجل بضبط والد زوجة علاء مبارك



القاهرة/سما/

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال، مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.


وأجلت المحكمة محاكمة مجدي راسخ واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

#مصر #علاء مبارك #حسني مبارك

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