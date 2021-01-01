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بسبب الحشيش.. مواطن سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!

الخميس 21 أكتوبر 2021 05:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الحشيش.. مواطن سعودي يحصل على أكثر من 26 ألف دولار!



الرياض/سما/

حصل مواطن سعودي على تعويض مادي قدره 98 ألف ريال (أكثر من 26 ألف دولار)، عقب تبرئته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدر.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن المواطن خلف، حصل على التعويض بحكم المحكمة العليا، بسبب قضائه في السجن مدة 130 يوما بتهمة حيازة وترويج الحشيش المخدر، قبل أن تثبت براءته.

ودرست الدائرة الثالثة في المحكمة العليا السعودية حكما صادرا من محكمة جزائية ابتدائية، وأيدته محكمة الاستئناف بتعويض خلف. 

ورأت المحكمة العليا أن المتهم قد نفى ما نسب إليه من تهم لم يكن عليها دليل واضح، وأن مجرد اتهامه ليس مسوغا قانونيا لإيقافه هذه الفترة.

وكانت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، قد حسمت جدلا بشأن مطالبات مالية لمواطنين بالتعويض لقاء فترات سجنهم أو منعهم من السفر.

#الحشيش #نباتات #السعودية #تعويض

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